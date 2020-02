Mundo

Ofensiva do exército sírio avança no Noroeste do país

Cerca de 700 mil pessoas tiveram de abandonar as casas no Noroeste da Síria desde Dezembro, devido à ofensiva das forças governamentais apoiadas pela Força Aérea russa, deu a conhecer, ontem, um relatório da ONU.

Organismo das Nações Unidas para Coordenação de Assuntos Humanitários alerta para situação de crise nas áreas de conflito

O Noroeste da Síria é o último grande reduto das forças rebeldes ao regime do Presidente Bashar al-Assad.

A violência nas províncias vizinhas de Idlib e Alepo obrigou 689 mil pessoas a fugirem, disse o porta-voz da unidade das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (Ocha), David Swanson.

Os refugiados fogem sobretudo do sul da província de Idlib e do oeste de Alepo, fazendo crescer o número de deslocados internos em campos provisórios e inseguros, refere a ONU.

A Ocha já tinha avisado que a Síria tem também sido afectada por uma crise económica, com a moeda nacional, a libra síria, em acentuada desvalorização, em parte por causa da fragilidade económica também vivida no vizinho Líbano.

“A desvalorização da libra síria está a aumentar os preços e a impossibilidade de acesso a bens e a serviços essenciais no noroeste da Síria, acentuando a grave situação e a dependência da assistência humanitária”, acrescentou a agência.

Desde Abril de 2019, as forças governamentais sírias lideradas pelo Presidente Bashar al-Assad, com o apoio da Rússia, têm conduzido e intensificado ataques nesta zona (província de Idlib e arredores), encarada como o último bastião opositor das forças insurgentes e ‘jihadistas’ no território sírio. Após um cessar-fogo unilateral iniciado em Agosto último, as forças leais a Bashar al-Assad retomaram, em 19 de Dezembro, as acções militares naquela província.

A 15 de Janeiro foi decretado outro cessar-fogo, mas este seria rompido apenas três dias depois, segundo o relato do Observatório Sírio de Direitos Humanos, que acrescentou que as hostilidades se têm repetido de forma contínua no oeste de Alepo e no sul de Idlib, provocando a morte de dezenas de civis. O Exército sírio, com o apoio russo, conquistou, entretanto, a cidade estratégica de Maarat al Numan, a segunda mais importante da província de Idlib, consolidando o avanço das forças governamentais sírias em direcção ao norte da província.

A região de Idlib e do oeste de Alepo é praticamente controlado pela Organização de Libertação do Levante, uma aliança que integra o grupo “jihadista” Hayat Tahrir al-Sham (HTS, grupo controlado pelo ex-braço sírio da Al-Qaeda). Desencadeado em Março de 2011 pela violenta repressão das autoridades de manifestações pacíficas, o conflito na Síria ganhou ao longo dos anos uma enorme complexidade, com o envolvimento de países estrangeiros e de grupos extremistas, e várias frentes de combate.

Num território bastante fragmentado, o conflito civil na Síria provocou, desde 2011, quase 400 mil mortos, incluindo mais de 100 mil civis, e milhões de deslocados e refugiados.

Cinco soldados turcos mortos em combate

Pelo menos cinco soldados turcos foram mortos, ontem, por tiros de artilharia das tropas leais ao Presidente sírio, Bashar al-Assad, no Noroeste da Síria, informaram os medias turcos, citando o Ministério da Defesa da Turquia.

Cinco soldados também ficaram feridos nestes confrontos que atingiram posições turcas na província de Idlib, segundo o canal de notícias turco NTV, acrescentando que as forças da Turquia ripostaram.

Na semana passada, oito militares turcos foram mortos por bombardeamentos sírios em Idlib, causando uma escalada de tensão naquela região da Síria. Por outro lado, uma delegação russa retornou ontem à Turquia para novas conversações sobre o aumento das tensões em Idlib, depois de uma ronda inicial na semana passada que não produziu consensos, segundo o ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia, Mevlut Cavusoglu.

As forças de Al-Assad, apoiadas pela cobertura aérea russa, avançam para as últimas áreas de Idlib e arredores de Alepo detidas por rebeldes, tendo capturado dezenas de cidades e provocando uma crise humanitária em larga escala, com cerca de 700 mil pessoas a fugir das casas para áreas mais seguras perto da fronteira com a Turquia.

A maioria dos deslocados vive em abrigos ao ar livre e em casas temporárias em péssimas condições devido ao intenso inverno. Acredita-se que metade dos deslocados sejam crianças.

Os combates levaram ao colapso de um frágil cessar-fogo que foi mediado pela Turquia e pela Rússia em 2018. Os dois países apoiam lados opostos na guerra síria: a Turquia apoia os rebeldes sírios, en-quanto a Rússia apoia fortemente a ofensiva das forças governamentais leais a Assad.

A Turquia enviou centenas de veículos e tropas militares para a província de Idlib na semana passada. Os contínuos avanços do Governo sírio provocaram o confronto de 3 de Fevereiro entre soldados turcos e sírios que resultou na morte dos oito militares turcos e 13 das tropas sírias. A Turquia alertou a Síria para recuar para as linhas de cessar-fogo que foram acordadas em 2018.

Ontem, pela manhã, um ataque aéreo na vila de Ibbin, na província de Alepo, matou nove pessoas, incluindo seis crianças, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH). Pelo menos 10 pessoas também ficaram feridas neste mesmo ataque aéreo. A campanha do Governo sírio parece ter como objectivo garantir uma estrada estratégica num território controlado por rebeldes.

Um carro armadilhado também explodiu ontem numa cidade síria controlada por combatentes da oposição apoiados pela Turquia, matando pelo menos quatro pessoas e ferindo outras 15, informou a Agência Anadolu da Turquia.

A ofensiva turca na Síria tem como objectivo afastar combatentes curdos da fronteira do país. Esses curdos foram os principais aliados dos Estados Unidos na luta contra o grupo Estado Islâmico (EI) na Síria. A Turquia considera os combatentes curdos sírios terroristas ligados a rebelião curda na Turquia.