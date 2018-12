Mundo

Oferta de Macron vai custar milhões de euros

Pelo menos, 23 milhões de pessoas viram a intervenção televisiva de 13 minutos do Presidente francês, Emmanuel Macron, na segunda-feira à noite.

Com as medidas, o Presidente francês procura tranquilizar os “coletes amarelos”

O Chefe do Estado francês anunciou o aumento do salário mínimo nacional em 100 euros, para tentar acalmar a contestação desencadeada pelos “coletes amarelos” devido ao aumento do preço dos combustíveis.

Entre essas medidas, está a decisão de aumentar em cem euros por mês o salário mínimo (que actualmente é de quase 1.500), de não cobrar impostos sobre as horas extras dos trabalhadores desde Janeiro (a medida era prevista só em Setembro) ou de os reformados que ganham menos de dois mil euros por mês verem anulado o aumento na contribuição social. Há ainda a indicação do pagamento de um “prémio” no final de ano, mas caberá aos patrões decidir se o pagam (não terá imposto).

O primeiro-ministro, Édouard Philippe, apresentaria ontem as suas propostas aos deputados do país, de acordo com o Chefe do Estado, que decretou o “estado de urgência económica e social” em França. Em declarações, ontem pela manhã, o ministro da Administração e das Contas Públicas, Olivier Dussopt, calculou que as medidas anunciadas por Macron “representam um custo entre os 8 e os 10 mil milhões de euros.” Questionado sobre de onde viria o dinheiro, o governante respondeu que o Governo “está a afinar as medidas” e a ver “como pode financiá-las.”

Isto depois de, em declarações à RTL, o presidente da Assembleia Nacional, Richard Ferrand, ter afirmado que a Fran-ça terá de “aumentar o défice público” para financiar as medidas anunciadas por Macron, em resposta à crise dos “co-letes amarelos”.

Ferrand, do Partido Socialista, sublinhou que este aumento do défice público não será substancial e que será “estritamente temporário”, uma vez que não haverá um efeito de acumulação das medidas económicas e fiscais já anunciadas. O mesmo responsável estimou, ainda, que a França deverá recuperar para um défice inferior a 3 por cento do PIB em 2020.

O ministro das Finanças, Bruno le Maire, estimou, por sua vez, também em declarações à RTL, que os problemas relacionados com os “coletes amarelos” deveriam fazer a França perder 0,1 ponto percentual de crescimento no quarto trimestre, mas recusou rever as metas do Governo.

Esquerda apresenta moção de censura

Os partidos de esquerda no Parlamento francês apresentaram ontem uma moção de censura ao Governo pela gestão da crise dos “coletes amarelos” e divulgaram as suas propostas alternativas.

“O vínculo de confiança entre a nossa população e o Governo foi quebrado e não vemos qualquer possibilidade de que este último retome esta relação. O divórcio está consumado, é necessário alterar o rumo”, indica o texto apoiado por socialistas, comunistas e A França Insubmissa.

A moção considera ser dever dos proponentes “encontrar uma saída política à actual crise e mostrar que existe outro caminho”, e critica as medidas anunciadas pelo Presidente Emmanuel Mácron que “não são justas nem responsáveis” e não têm capacidade “de responder à ira e às reivindicações dos franceses”.

“Outras opções são possíveis, mais justas e eficazes. A população pede principalmente que termine a injustiça fiscal”, acrescenta o texto, que apesar de sublinhar que o aumento do imposto sobre os combustíveis esteve na origem da revolta, considera que os amplos protestos são o reflexo “de um mal-estar mais profundo de que é vítima os que vivem do seu trabalho”.

Os subscritores da moção de censura também destacam que a ecologia não pode servir de pretexto para “agravar as desigualdades” e insistem que a anulação desse imposto “não pode ser compensada por novas restrições orçamentais”.

Os deputados deverão votar a moção menos de 48 horas após a sua apresentação. A iniciativa das esquerdas francesas tem poucas hipóteses de sucesso, devido à confortável maioria absoluta garantida no Parlamento pelo partido pró-governamental A República em Marcha (LREM), mas destina-se a demonstrar que "é possível outro caminho”, na expressão de Olivier Faure, primeiro secretário do Partido Socialista.

A apresentação da moção ocorreu no mesmo dia em que o primeiro-ministro, Édouard Philippe, defendeu na Assembleia Nacional as medidas decididas pelo Presidente.