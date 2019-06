Mundo

Omar al-Bashir aparece em público

O ex-Presidente do Sudão, Omar al-Bashir, reapareceu domingo à tarde pela primeira vez em público desde que foi apeado do poder em Abril na sequência de um golpe de Estado militar.

Fotografia: DR

Segundo a BBC, Al-Bashir foi fotografado e filmado quando saiu de uma viatura e preparava-se para entrar no tribunal, onde um juiz leu as acusações de corrupção com que está judicialmente indiciado.

Rodeado por elementos das forças de segurança, Al-Bashir, de 75 anos, envergava as tradicionais vestes brancas com turbante da mesma cor, aparentando estar de boa saúde e trocando sorrisos e algumas palavras com as pessoas com quem se cruzava, descreve a mesma estação britânica de televisão.

Omar Al-Bashir vai responder pelos crimes de corrupção que lhe são imputados pela justiça, depois de terem sido encontradas na sua casa várias malas com notas de moeda nacional e internacional.

De recordar que Omar Al-Bashir é procurado pelo Tribunal Penal Internacional (TPI), que o acusa de organizar crimes de guerra e contra a humanidade, alegadamente cometidos na região de Darfur, o que os seus advogados negam.

Os líderes do Conselho Militar de Transição, actualmente no poder por terem sido autores do golpe de Estado de Abril, já disseram que não vão entregar Omar Al-Bashir à justiça internacional, deixando que seja o futuro Governo a decidir após a realização de eleições ainda sem data marcada.