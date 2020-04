Mundo

OMS adia a declaração de fim da pandemia de ébola

Um novo caso de ébola foi registado numa província da República Democrática do Congo

Fotografia: DR

Um novo caso de ébola foi registado em Beni, República Democrática do Congo (RDC), na sexta-feira, quando faltavam três dias para a proclamação oficial do fim da epidemia da doença.

“Infelizmente, isto significa que o Governo da RDC não poderá declarar o fim da epidemia de ébola na segunda-feira, como estava previsto”, indicou na sua conta da rede social Twitter o director da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

O director da OMS garantiu que as equipas de Saúde continuam no terreno para pôr fim à epidemia. O ministro da Saúde congolês precisou que este novo caso de febre hemorrágica, registado ao fim de 52 dias, é de um homem de 26 anos.

O final da décima epidemia de ébola devia ser anunciada em 12 de Abril, depois de ter matado mais de 2.200 pessoas na zona leste do país desde que foi declarada, em 01 de Agosto de 2018.

Em plena psicose mundial com o novo coronavírus, as eram animadoras as perspectivas sobre o surto de ébola na RDC. A última pessoa infectada teve alta no dia 3 de Março. Quatro dias depois, o assistente do director-geral para as Respostas de Emergência, Ibrahima-Soce Fal, disse em conferência de imprensa: “O surto não acabou, como devem estar cientes. A OMS recomenda esperar por dois períodos completos de incubação, ou seja, 42 dias após a última pessoa ter testado negativo uma segunda vez antes de declarar o fim do surto (...) Se tudo correr bem, o fim oficial do surto será declarado a 12 de Abril. Estamos a começar a contagem decrescente”.

Ajuda financeira

A OMS lembrou, no entanto, que são precisos ainda 20 milhões de dólares para manter as equipas no terreno e evitar o ressurgimento da epidemia. “Se não obtivermos mais recursos, ficaremos sem meios antes do final da epidemia”, disse Ibrahima-Soce Fal.

Desde que se declarou o surto, que foi classificado em Julho de 2019 como uma emergência internacional, registaram-se 3.444 casos e 2.264 mortes, ou seja, uma taxa de mortalidade de 55,8 por cento. Esta foi a segunda maior epidemia da história do vírus que, entre 2014 e 2016 matou mais de 11 mil pessoas, maioritariamente na Guiné, Libéria, e Serra Leoa.

Risco ainda elevado

Segundo a OMS o risco de que o vírus reapareça é muito elevado, devido à situação do país, com mais de uma centena de grupos armados a operarem, sectores completamente fora do controlo do governo e locais onde as equipas médicas nem sequer têm permissão para entrar.

Além disso, o vírus pode permanecer em material médico ou nos fluidos dos contagiados durante semanas. O vírus ébola transmite-se através do contacto directo com sangue e fluidos corporais, provoca febres hemorrágicas e a taxa de mortalidade pode atingir os 90 por cento se não for tratado a tempo. Actualmente, já existe uma vacina que foi aplicada a 320 mil pessoas.