Mundo

OMS alerta para um aumento de casos graves e mortes de doentes

"Há cada vez mais pessoas dos grupos etários mais jovens, nas faixas dos 30, 40 ou 50 anos, que estão nos cuidados intensivos e que estão a morrer”, afirmou em conferência de imprensa na sede da organização, em Genebra, a directora do programa de emergências sanitárias da OMS, Maria Van Kerkhove.

Fotografia: DR

A responsável salientou que isso não significa uma mudança no padrão da doença, que continua a afectar mais gravemente pessoas com idade avançada e que tinham problemas prévios antes de serem contagiadas com o novo coronavírus. “Ainda falta algum tempo antes de entendermos como é a mortalidade nos diferentes países”, afirmou, considerando que é “difícil e enganador” comparar taxas de mortalidade entre países em fases diferentes da doença.

A taxa de mortalidade calcula-se dividindo o número de pessoas que morreram pelo número de casos confirmados e há “diferenças significativas” no que os países estão a fazer para detectar casos, como os critérios que seguem para fazer testes.

Por seu lado, o director geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, defendeu que é preciso levantar as barreiras financeiras que existam ao acesso de pessoas aos cuidados de saúde, argumentando que os países que não o fizerem estarão a “prejudicar-se a si próprios e a colocar a sociedade em risco”.

É preciso suspender as taxas de acesso aos cuidados de saúde e garantir testes gratuitos a toda a gente, tenham ou não seguros de saúde, e independentemente do seu estatuto de cidadão, refugiado ou migrante, defendeu.

Tedros Ghebereyesus reforçou ainda o apelo para que o combate à pandemia não desvie a atenção de outros aspectos essenciais da saúde mundial, como a erradicação de doenças como a poliomielite, para as quais é preciso continuar as campanhas de vacinação.

O director da OMS alertou ainda para que as autoridades de cada país garantam o combate à violência doméstica, cujo risco aumenta com a necessidade de isolamento social e que pode afectar, sobretudo, “mulheres em relações abusivas e crianças” que se vêem privadas de contactos sociais.

Discurso está a mudar a favor

do uso de máscaras de protecção

A mudança de estratégia quanto ao uso de máscaras para prevenir a propagação do novo coronavírus tem levantado muitas críticas e acusações. Donald Trump, o Presidente dos Estados Unidos, tem sido um dos criticados. O responsável norte-americano disse, na sexta-feira, que os americanos devem usar máscara ao saírem de casa - mudando por completo o discurso de há alguns dias. Apesar disso, afirmou que “provavelmente” não iria usar máscara.

Apesar do uso de máscaras ser normal e massificado na Ásia, desde o início da pandemia, a Organização Mundial de Saúde (OMS) e vários governos foram insistindo que o seu uso só devia ser feito por determinados profissionais (ligados à saúde) - o que tem sido percepcionado como forma de proteger a disponibilidade, cada vez menor, de máscaras cirúrgicas ou as FFP2, as mais eficazes.

O director-geral da OMS, Tedros Adhanom, tinha vido a desaconselhar o uso generalizado de máscaras desde o início do surto, embora já tenha admitido, nos últimos dias, rever uma política que na Ásia é considerada não só indispensável, como obrigatória. Na sexta-feira, os dirigentes da OMS admitiram que possa “ser considerado” o uso de máscaras caseiras.

O grande erro

do Ocidente?

“É uma grande mudança a posição dos EUA a favor do uso da máscara”, explica K.K. Cheng, professor e especialista em saúde pública na universidade de Birmingham, no Reino Unido, à agência France Presse.

“O grande erro dos Estados Unidos e da Europa é as pessoas não estarem a usar máscaras”, afirmou, por sua vez, George Gao, director do centro chinês para o controlo da doença, ao jornal Science.

Especialistas concordam que as máscaras cirúrgicas não são infalíveis para prevenir a infecção com o novo coronavírus. Contudo, pessoas que estejam infectadas são aconselhadas a usar as máscaras para evitar o contágio a outras, com a evidência de que a transmissão pode ocorrer antes que a pessoa saiba que está infectada.

Outra teoria a favor do uso da máscara - embora não esteja cientificamente provada - é que o vírus pode ser transmitido pelo ar. Anthony Fauci, que está a liderar a equipa norte-americana no combate ao vírus, apoia a pesquisa que indica que o vírus pode ficar suspenso no ar quando as pessoas exalam a respiração. A pesquisa indica ainda que “o vírus pode ser transmitido quando as pessoas falam umas com as outras e não apenas quando tossem ou espirram”, disse o especialista.

Ainda antes da Casa Branca ter recomendado o uso de máscaras, Bill de Blasio, o mayor de Nova Iorque, cidade que registou 630 mortes devido à covid-19 só este sábado, aconselhou os nova-iorquinos a cobrirem as suas faces quando saem à rua. “Pode ser um cachecol, um lenço, algo feito em casa”, afirmou.

Por sua vez, a Robert Koch Institute, agência de controlo de saúde alemã, indicou que os cidadãos alemães devem usar máscaras feitas em casa como têm feito muitas pessoas na Europa e nos EUA. O director do instituto, Lothar Wieler, afirmou, contudo, que as máscaras “podem ajudar a proteger outros, embora não protejam quem as use. É muito importante perceber isso”, acrescentou.

Noutra mudança de indicações, a Academia francesa de medicina disse, sexta-feira, que o uso de máscaras devia ser obrigatório a quem sair de casa durante o período de isolamento. A recomendação chegou depois de várias críticas terem surgido quando uma apresentadora de televisão, Marina Carrere d'Encausse, que também é médica, ter afirmado que o Governo francês mentiu sobre o uso de máscaras por uma boa causa: para que não faltassem aos médicos e enfermeiros que combatem a pandemia. Em outros países europeus, a realidade é já diferente. Na República Checa e na Eslovénia, por exemplo, todos os que saírem à rua para ir abastecer-se de comida a lojas ou supermercado têm de usar máscara.

Contudo, o uso de máscaras continua a ter como advertência que pode provocar uma falsa sensação de segurança e que pode levar muitas pessoas a estarem mais relaxadas, quer sobre o distanciamento social, quer sobre a frequência aconselhada de lavar de mãos.

Um estudo revelado pela revista Nature também indicou que o uso de máscaras reduz a quantidade de coronavírus emitido para o ar por pessoas infectadas. A pesquisa foi feita com base em outros coronavírus e não do Covid-19. Contudo, o infecciologista Ruper Bale, do Instituto Francis Crick de Londres, indicou que o novo estudo “apresenta fortes evidências a favor do uso de máscaras”.

“Os agentes de saúde pública devem imediatamente tomar nota desta nova evidência: o uso de máscara não previne completamente a transmissão do novo coronavírus, mas deve ser parte da estratégia para sairmos do isolamento social”, acrescentou.