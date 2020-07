OMS cria comité para avaliar resposta à pandemia que "está a piorar"

Petro de Luanda treina por teleconferência

A equipa principal de futebol do Petro de Luanda agendou para 20 do corrente o início das sessões de treino no sistema de teleconferência (Zoom), devido à propagação da pandemia do novo coronavírus, em Luanda, visando os trabalhos de preparação para a disputa do Girabola'2020/2021, na segunda semana de Agosto.