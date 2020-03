OMS declara novo coronavírus como pandemia

Deputado pede mais atenção à agricultura

O deputado Virgílio de Fontes Pereira defendeu, em Malabo, Guiné-Equatorial, que alguns programas como do desenvolvimento da agricultura familiar, do emponderamento da mulher, da merenda escolar, do desenvolvimento nutricional da criança e do combate à fome e à pobreza devem merecer uma atenção especial dos poderes públicos e da sociedade civil.