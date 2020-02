Mundo

OMS diz que é impossível prever direcção do vírus

O director-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS) disse ontem que é "impossível" prever a direcção do coronavírus e manifestou "preocupação" perante o "crescente número de casos" na China.

Fotografia: Dr

Tedros Adhanom Ghebreyesus, que falava aos jornalistas à margem da 56ª Conferência de Segurança de Munique, na Alemanha, referiu que os especialistas da organização estão a trabalhar em "estreita colaboração" com a China e lamentou os "rumores e a desinformação" sobre a epidemia.

"Na OMS estamos preocupados com a potencial crise que o coronavírus pode causar em países com sistemas de saúde mais fracos" do que a China, sublinhou.

Referiu que a actuação das autoridades chinesas possibilitou algum tempo de vantagem para o resto do mundo combater a doença, mas ressalvou que não é possível prever "quanto tempo".

Assim, vincou, todos os países devem estar preparados para a chegada do coronavírus, designado Covid-19, de modo a "tratarem os doentes com dignidade e compaixão", bem como para prevenir a transmissão da doença.

Ghebreyesus expressou preocupação com a "falta de urgência" detectada em relação ao financiamento para o controlo da disseminação da epidemia.

O coronavírus Covid-19 provocou 1.527 mortos e infectou cerca de 65 mil pessoas a nível mundial, segundo o mais recente balanço.

A maioria dos casos ocorreu na China, onde a epidemia foi detectada no final do ano.

Além de 1.523 mortos na China continental, há a registar um morto na região chinesa de Hong Kong, um nas Filipinas, um no Japão e um em França. As autoridades chinesas isolaram várias cidades da província de Hubei, no centro do país, para tentar controlar a epidemia.

Em Angola, o Governo está a implementar um plano de contingência para prevenir eventuais casos de contaminação por coronavírus, que passa pela instalação de termómetros no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro e a aplicação de medidas preventivas nos portos, fronteiras terrestres e paragens com grande fluxo de pessoas.