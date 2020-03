OMS diz que pandemia do novo coronavírus é "controlável"

Caso 1º de Maio: Termina amanhã o prazo para FAF contestar alegações

O prazo limite para a Federação Angolana de Futebol (FAF) contestar as alegações do 1º de Maio de Benguela, apresentadas na Câmara do Cível e Administrativo do Tribunal Supremo termina, amanhã, no quadro da providência cautelar intentada pela agremiação proletária contra o organismo reitor da modalidade do país, devido a sua desqualificação nesta edição do Girabola.