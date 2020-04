Mundo

OMS e líderes mundiais lançam parceria global para acelerar desenvolvimento de vacina

A Organização Mundial da Saúde, OMS, em parceria com líderes mundiais, sector privado e sociedade civil, lançaram uma parceria global para acelerar o desenvolvimento, produção e acesso a novos métodos de diagnóstico, tratamento e vacinas contra a Covid-19.

Fotografia: DR

O lançamento foi anunciado sexta-feira pelo director-geral da OMS, Tedros Ghebreyeus, a chanceler alemã Angela Merkel, o Presidente da França, Emmanuel Macron, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e a presidente da Fundação Bill e Melinda Gates, Melinda Gates, e teve a participação de Chefes de Estado de Estado de vários países e continentes, com destaque para o Presidente da União Africana e da África do Sul, Cyril Ramaphosa.

Falando por videoconferência, o director-geral da OMS, Tedros Ghebreyeus, afirmou que “o mundo precisa dessas ferramentas e precisa delas rapidamente.” Tedros Grebreyeus disse que experiências passadas mostraram que, “mesmo quando as ferramentas estão disponíveis, não estão disponíveis para todos.” Para ele, o mundo não pode “permitir que isso aconteça.”

Tedros disse que o novo acelerador “reúne o poder de várias organizações para trabalhar com velocidade, escala e de formas diferentes para identificar desafios e soluções.”

Já o secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou que acabar com a pandemia “exige o esforço de saúde pública mais maciço da história do mundo.” Segundo ele, “em um mundo interconectado, ninguém está seguro até que todos estejam seguros.”

Para o Secretário Geral da ONU, o mundo precisa de soluções acessíveis, seguras, eficazes, facilmente administráveis e disponíveis de forma universal. Os dados devem ser compartilhados, a capacidade de produção preparada, os recursos mobilizados e as comunidades envolvidas.

Guterres afirmou ainda que todos os novos recursos que sejam desenvolvidos devem ser considerados “um bem público global essencial.”

Segundo ele, por muito tempo, o mundo teve falta de investimento em bens públicos globais, como ambiente limpo, segurança cibernética e paz. Agora, a pandemia “deixa uma lição essencial: a urgência de apoio a bens públicos globais e cobertura universal de saúde.”

Ursula Von der Leyen disse que o objectivo da iniciativa é angariar 7,5 bilhões de euros para ampliar os trabalhos relacionados com a prevenção, diagnóstico e tratamento da doença. “Este é apenas um primeiro passo, outros mais serão necessários no futuro”, destacou.

“Será inexplicável e imperdoável dizer que uma vacina estaria disponível apenas no país onde foi desenvolvida ou onde as grandes farmacêuticas investiram”, disse Macron, numa aparente crítica aos EUA.

“A partir do momento em que vencermos essa batalha, devemos fazer com que a vacina seja acessível a todas as populações, tão logo quanto possível e em toda parte”, afirmou.

“Continuaremos a mobilizar os países do G7 e G20 para que apoiem essa iniciativa. Espero que possamos reconciliar a China e os EUA em torno dessa iniciativa, porque se trata de dizer: 'A luta contra a covid-19 é um bem humano comum, e não deveria haver divisões para ganhar essa batalha'”, acrescentou Macron.

Participantes

A chanceler federal alemã, Angela Merkel, e os presidentes da França, Emmanuel Macron, e da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, estiveram entre os líderes que participaram na videoconferência, juntamente com o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Participaram também no lançamento Chefes de Estado e de governo da África do Sul, Costa Rica, Itália, Ruanda, Arábia Saudita, Noruega, Espanha, Reino Unido e os líderes da União Africana e G-20.

Falaram também representantes de parceiros como a Aliança Global de Vacinação Gavi, o Fundo Global Contra HIV, Tuberculose e Malária, Banco Mundial, Cruz e Crescente Vermelho e várias associações científicas e industriais, como a Federação Internacional de Farmacêuticos e a Associação Internacional de Medicamentos Genéricos.

Desde Janeiro, a OMS trabalha com milhares de pesquisadores em todo o mundo para acelerar e acompanhar o desenvolvimento de vacinas. Também desenvolveu diagnósticos que estão a ser usados em muitos países e está a coordenar um estudo global sobre a segurança e eficácia de quatro tratamentos diferentes.

Mais de 100 vacinas em desenvolvimento

Mais de 100 potenciais vacinas contra a Covid-19 estão sendo desenvolvidas em diversos países, sendo que seis delas já estão na fase de testes clínicos, afirmou Seth Berkley, presidente da aliança Gavi para vacinas, uma parceria público-privada que lidera campanhas de imunização em países pobres. Ele defendeu que a capacidade de fabricação global seja ampliada antes da confirmação da criação de uma vacina

Os Estados Unidos demarcaram-se da iniciativa. O Presidente americano, Donald Trump, vem fazendo fortes críticas à OMS e anunciou recentemente a suspensão do apoio financeiro do seu país à instituição. Não participaram também na videoconferência a Rússia, China e o Brasil.

Até ao momento, mais de 2,8 milhões de pessoas em todo o mundo foram infectadas pelo coronavírus, e mais de 200 mil morreram em decorrência da Covid-19.