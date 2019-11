Mundo

OMS e União Africana lutam pela saúde global

A Organização Mundial de Saúde (OMS) e a União Africana (UA) assinaram, ontem, um memorando de entendimento para cimentar o compromisso mútuo na luta pela saúde global

Fotografia: DR

Na sede da Organização Mundial de Saúde, em Genebra, Suíça, o director-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, e o presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, assinaram um memorando de entendimento que pretende expandir a relação e a cooperação entre os dois organismos nesta área.

“O memorando de entendimento que assinámos é um passo importante para formalizar a cooperação entre a OMS e a União Africana e para implementar a Agenda de Acção Addis Abeba”, disse Tedros Adhanom Ghebreyesus.

O director-geral da OMS acrescentou que a Agenda de Acção Addis Abeba é “um poderoso compromisso dos líderes da União Africana para aumentar o financiamento doméstico para a saúde e para que sejam responsáveis por esse compromisso”. O memorando de entendimento surge depois de uma declaração política para uma cobertura universal de saúde, aprovada em Setembro, por todos os Estados-membros da ONU.

O 13º Programa Global de Trabalhos da OMS, para o período de 2019 a 2023, pretende assegurar cuidados de saúde em países de baixo, médio e alto rendimento.

Este memorando destina-se a “revigorar, expandir e aprofundar” as relações entre a ONU e a UA, no sentido de se alcançar este 13º Programa Global de Trabalhos, assim como os objectivos de saúde e desenvolvimento da União Africana, refere a ONU News.

Na cerimónia de assinatura, os dois responsáveis sublinharam que o aprofundamento desta parceria vai permitir estabelecer apoio político e as implementações a nível de cada país, para "melhorar a saúde e o bem-estar das populações no continente africano", refere a mesma fonte.

"A cobertura universal de saúde não é um luxo que apenas os países ricos podem ter", disse Tedros Adhanom Ghebreyesus.

O responsável da OMS sublinhou que "todos os países podem progredir com os recursos que têm".