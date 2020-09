Mundo

OMS elogia trabalho de África do Sul no combate à pandemia

A Organização Mundial da Saúde (OMS) elogiou o Governo da África do Sul pelos esforços no combate à Covid-19, destacando "passos decisivos", como a instituição de mecanismos de coordenação da resposta.

Fotografia: DR

“O forte compromisso e liderança do Governo sul-africano tem sido, e continua a ser, fundamental no combate à pandemia da Covid-19. Sem esta dedicação, não estaríamos onde estamos hoje", disse a directora regional da OMS para África, Matshidiso Moeti, citada num comunicado hoje divulgado.

A responsável mostrou-se optimista com a redução de novos casos diários registados no país. "As últimas tendências na África do Sul são claramente encorajadoras. Ainda assim, temos de nos manter vigilantes e prontos a responder de forma eficaz a qualquer ressurgimento. Ainda não estamos a salvo e, assim, não devemos relaxar", vincou Moeti.

No comunicado, a OMS referiu que para enfrentar a pandemia, a África do Sul "tomou passos decisivos, como a instituição de mecanismos de coordenação da resposta a todos os níveis, o estabelecimento de intervenções de controlo para todos os pilares de resposta e a imposição de medidas sociais e de saúde pública, incluindo restrição de movimentos, recolhimento obrigatório e encerramento de estabelecimentos comerciais, escolas e de locais de culto".

Na óptica da agência das Nações Unidas, estas medidas permitiram "limitar a propagação exponencial" da doença e que o país "estabelecesse capacidade de testagem, isolamento e tratamento dos casos", assim como o rastreio e quarentena de contactos. A OMS destacou também a redução do número de novos casos no país, que ao longo das últimas semanas têm reduzido.

"A África do Sul está agora na sua sexta semana consecutiva de redução de novos casos confirmados, totalizando menos de dois mil casos por dia. Há dois meses, registava cerca de 12 mil casos diariamente", disse a agência da ONU, que apontou também que houve uma redução na procura de cuidados intensivos, incluindo de camas hospitalares e ventiladores.

Ainda assim, a África do Sul totaliza um valor acumulado de 653 mil casos desde o início da pandemia, quase metade do continente africano, incluindo 15.705 mortes. Com a redução do número de casos, o Presidente do país, Cyril Ramaphosa, anunciou o alívio de algumas das restrições.

A pandemia de Covid-19 já provocou pelo menos 941.473 mortos e mais de 29,9 milhões de casos de infecção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. Em África, há 33.251 mortos confirmados em mais de 1,3 milhões de infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente.