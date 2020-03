Mundo

OMS: "Europa tornou-se agora no epicentro do novo coronavírus "

A Organização Mundial da Saúde(OMS) diz que a Europa se tornou no epicentro do surto viral. "A Europa tornou-se agora no epicentro da pandemia da Covid-19, com mais mortes e casos reportados do que o resto do mundo combinado, excluindo a China.

Fotografia: DR

Estão agora a ser reportados diariamente mais casos do que os reportados na China no pico da epidemia", disse esta hoje o diretor-geral da autoridade mundial de saúde.

Tedros Adhanom Ghebreyesus mostra-se, ainda assim, confiante com a mudança de actuação dos países. "Estamos confiantes de que muitos países estão agora a agir em conformidade com os oito pilares do plano estratégico de resposta da OMS para a Covid-19.

A maior parte dos países têm agora um plano nacional; muitos têm um plano de actuação multisetorial e a maior parte têm capacidade de análise laboratorial".