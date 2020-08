Mundo

OMS lança alerta para evolução preocupante da Ébola na RDC

A Organização Mundial de Saúde (OMS) alertou ontem para a "evolução preocupante" da epidemia de Ébola na República Democrática do Congo (RDC) com a luta a ser dificultada pela propagação de casos em zonas remotas e de difícil acesso.

Fotografia: DR

“A propagação geográfica da epidemia é vasta, com casos em algumas áreas separadas por mais de 250 quilómetros e muitas áreas apenas acessíveis por helicóptero ou barco”, disse o director-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, numa declaração.



Para fazer face ao 11.º surto de Ébola declarado em Maio nas zonas sem saída para o mar do noroeste do país, a OMS enviou cerca de 100 agentes e disponibilizou cerca 2,5 milhões de dólares. No entanto, a OMS defende que é necessário financiamento adicional, uma vez que a epidemia está a evoluir de “forma preocupante”.



Um total de 86 casos (82 confirmados e quatro prováveis), incluindo 36 mortes, foram registados desde o início do novo surto, segundo as estatísticas das autoridades sanitárias congolesas e da OMS, divulgadas na quinta-feira.



A epidemia anterior, a mais mortal da RDC com 2.277 mortes, foi declarada em 1 de Agosto de 2018 e terminou oficialmente em 25 de Junho. “Quer seja covid-19, Ébola ou outras epidemias de alto impacto, devemos estar prontos, alerta e reagir rapidamente”, insistiu Ghebreyesus.