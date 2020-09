OMS pede 15 mil milhões para vacinas

Jerémie Bela e Jonas Ramalho encabeçam estreias absolutas

As chamadas de Jerémie Bela, futebolista do Birmingham da Inglaterra, e Jonas Ramalho, do Girona de Espanha, encabeçam as estreias absolutas da convocatória da Selecção Nacional de Honras divulgada ontem, por videoconferência, pelo seleccionador Pedro Gonçalves, visando a dupla jornada frente à RDC, válida para as eliminatórias ao CAN dos Camarões'2022.