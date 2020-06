Mundo

OMS recua na “rara” transmissão por assintomáticos

A principal especialista da Organização Mundial da Saúde (OMS) na resposta ao novo coronavírus recuou, terça-feira últia, na sua afirmação de que a transmissão do vírus por pessoas assintomáticas é “muito rara”. Afirma que não é seguro que seja assim e garante que não houve alteração na política da OMS.

Fotografia: DR



Maria Van Kerkhove, que fez o comentário original numa conferência de imprensa da OMS, na segunda-feira, disse, no dia seguinte, num briefing semelhante, que se baseava em apenas dois ou três estudos e que era um “mal-entendido” dizer que a transmissão assintomática é rara em todo o mundo.

“Estava apenas a responder a uma pergunta, não estava a declarar uma política da OMS ou algo do género”, justificou a epidemiologista, que é a responsável técnica da OMS no controlo de doenças infecciosas.

Van Kerkhove esclarece que as estimativas de transmissão de pessoas sem sintomas derivam principalmente de modelos que podem não fornecer uma representação precisa. “Esta é uma grande questão em aberto e continua a ser uma questão em aberto”, disse.

Críticas

Muitos cientistas criticaram fortemente a OMS por lançar a confusão sobre o tema, dadas as implicações com políticas de combate à pandemia. Governos de todo o mundo têm recomendado máscaras faciais e medidas de distanciamento social por causa do risco de transmissão assintomática.

Vários cientistas disseram que os comentários de Van Kerkhove não reflectem a investigação científica actual.



“Todas as melhores evidências sugerem que pessoas sem sintomas podem disseminar rapidamente o SARS-CoV-2, o vírus que causa a Covid-19”, afirmaram cientistas do Instituto Global de Saúde de Harvard, em comunicado divulgado na terça-feira, citado pelo The New York Times.

“A comunicação de dados preliminares sobre os principais aspectos do coronavírus, sem muito contexto, pode ter um tremendo impacto negativo na maneira como o público e os responsáveis por políticas respondem à pandemia”, analisam, em tom crítico.



Um artigo amplamente citado, publicado em Abril, sugeriu que as pessoas são mais infecciosas cerca de dois dias antes do início dos sintomas e estimou que 44% das novas infecções são resultado da transmissão de pessoas que ainda não apresentavam sintomas.

Na terça-feira, Van Kerkhove e outros especialistas da OMS reiteraram a importância do distanciamento físico, higiene pessoal, testes, rastreamento, quarentena e isolamento no controlo da pandemia.



O debate sobre a transmissão aconteceu um dia depois da OMS alertar que os casos atingiram um novo pico global num único dia - 136.000 no domingo, com três quartos em apenas 10 países.