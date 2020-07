OMS vai descontinuar uso de hidroxicloroquina em pacientes hospitalizados

Tribunal do Cuanhama acelera nos julgamentos

Um ano depois da criação, a 1 de Julho de 2019, do Tribunal de Comarca do Cuanhama, o tratamento e resolução de processos judiciais na província do Cunene ganharam celeridade, fruto das novas condições de trabalho e do reforço do número de magistrados, afirmou o juiz-presidente do Tribunal Provincial do Cunene.