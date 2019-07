Mundo

Onda de calor ameaça estrutura de Notre-Dame

A onda de calor que assola a Europa pode desmoronar os tectos da catedral de Notre Dame, já debilitados devido ao grave incêndio que aconteceu em Abril, alertou, ontem, o arquitecto-chefe daquele monumento histórico de França.

Fotografia: DR

Dezenas de sensores instalados no monumento do século XII não mostraram sinais de que o edifício esteja a deteriorar-se, mas o arquitecto Philippe Villeneuve mostrou-se preocupado.

Villeneuve disse aos jornalistas que as pedras das paredes ainda estão saturadas com a água usada pelos bombeiros para apagarem o incêndio de 15 de Abril.

O arquitecto acrescentou que as paredes podem secar a um ritmo muito rápido, devido às temperaturas recordes que são esperadas em Paris esta semana.

Até ao momento, a alvenaria é estável, mas a estrutura permanece frágil.

"O que eu temo é que as ligações da alvenaria percam a coesão enquanto secam e de repente, a abóbada ceda", explicou o arquitecto.

Os especialistas estão a trabalhar para estabilizar a estrutura da catedral antes dos trabalhos de reconstrução começarem.