Onda de calor na Califórnia coze mexilhões nas conchas

Sonangol procura investidores para conclusão de reservatório

A Sonangol está à procura de investidores nacionais ou internacionais com capacidade financeira para a conclusão das obras do Terminal Oceânico da Barra do Dande, na província do Bengo, projectado para armazenar cerca de 1, 2 milhões de metros cúbicos de combustível refinado e tornar-se no primeiro grande reservatório do país em terra.