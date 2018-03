Mundo

Onda de protestos no Brasil pelo assassinato de vereadora

Victor Carvalho

O Brasil está de luto pelo assassinato da vereadora Marielle Franco. O crime deu-se na quarta-feira na região central do Rio de Janeiro.

Marielle Franco, de 38 anos, a quinta vereadora mais votada no Rio de Janeiro nas eleições de 2016, foi morta a tiro dentro de um carro conduzido pelo seu motorista, Anderson Pedro Gomes, que também foi baleado e morreu.

Multidão encheu ruas do Rio de Janeiro para manifestar repúdio e exigir às autoridades que encontrem e julguem os criminosos

Fotografia: DR

Uma assessora da vereadora, eleita pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), foi atingida por estilhaços e transportada para o hospital onde continua a recuperar.

A autarca tinha participado no início da noite desse fatídico dia num evento denominado “Jovens Negras Movendo as Estruturas”.

Segundo as primeiras informações disponibilizadas pelas autoridades, o carro onde se deslocavam os criminosos colocou-se ao lado do veículo onde estava a vereadora tendo estes efectuado disparos que a atingiram mortalmente.

“A perícia encontrou, pelo menos, nove cápsulas de bala no local. Os criminosos fugiram sem levar nada”, adiantaram as autoridades.

O secretário de Estado de Segurança, Richard Nunes, disse ter determinado uma ampla investigação e garantiu que acompanha a situação com o chefe da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa.

Já o deputado estadual do PSOL, partido a que pertencia a vereadora, Marcelo Freixo, considerou o crime “inadmissível”, observando que as características deixam perceber que se tratou de uma “execução”.

O prefeito (presidente de câmara) do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, lamentou o “brutal assassinato” e recordou a “honradez, bravura e espírito público” da vereadora, numa nota publicada no “site” na Internet da Prefeitura.



Golpe contra democracia

O Presidente Michel Temer considerou a morte de Marielle Franco como um “verdadeiro atentado à Democracia”. “Trata-se do assassinato de uma representante popular, que ao que sei fazia manifestações e trabalhos para preservar a paz e a tranquilidade na cidade do Rio de Janeiro”, disse.

Também Dilma Rousseff comentou o caso, apelando para que o país “mostre a sua indignação”.

As Nações Unidas condenaram igualmente o assassinato de Marielle Franco e pediram às autoridades brasileiras que não abrandem nos esforços de apanhar os criminosos e de os apresentar à Justiça.

Nas redes sociais, “Marielle Franco” foi das expressões mais utilizadas no Twitter, estando entre os assuntos mais comentados em todo o Mundo.



Investigações em curso

Entretanto, uma fonte policial revelou que as munições que mataram a activista e deputada municipal brasileira e o seu motorista faziam parte de um lote que foi também usado na maior chacina de São Paulo, em 2015, com mais de 15 mortos, avança a imprensa brasileira.

Segundo o jornal brasileiro “O Globo”, aquele lote de munições tinha sido vendido à Polícia Federal de Brasília em Dezembro de 2006, estando as autoridades agora a investigar se houve desvio das munições.

A conclusão surgiu depois da análise das cápsulas que foram encontradas no local do crime. O carro onde a activista viajava terá sido seguido por vários quilómetros por outro, de onde partiram os disparos.

Por sua vez, o jornal “A Folha de São Paulo” cita fontes da investigação e escreve que há imagens que mostram que o carro foi seguido por outros dois, que faziam sinais de luzes um para o outro quando a política abandonou o local onde se havia realizado o debate.

Marielle Franco era uma conhecida defensora dos direitos humanos e, sobretudo, da causa das mulheres. Assumidamente lésbica, a vereadora defendia o reconhecimento dos direitos entre homens e mulheres e tinha um discurso altamente corrosivo em relação ao Presidente Temer e ao modo como está a ser tratado o antigo Presidente Lula da Silva.

População expressa nas ruas revolta pela onda de violência

Para prestar a sua solidariedade para com Mariele Franco, milhares de pessoas afluíram no dia seguinte à sua morte à praça em frente à Câmara Municipal do Rio de Janeiro, onde se realizou uma homenagem em sua memória.

Quatro dias antes de ter sido assassinada, a vereadora tinha denunciado nas redes sociais a actuação da Polícia Militar, referindo especificamente o 41º batalhão da PM e os excessos cometidos dias antes em Acari, uma favela na zona norte da cidade do Rio de Janeiro.

Conhecida pela sua militância em defesa das mulheres e da população negra, Marielle Franco tinha sido nomeada há cerca de duas semanas como relatora da comissão camarária encarregue de acompanhar a intervenção federal no Rio de Janeiro, que colocou sob alçada militar todas as forças de segurança civis e militares estaduais. A medida foi decretada em Janeiro pelo Presidente Michel Temer e é inédita na democracia brasileira.

Marielle Franco, de 38 anos, definia-se como “uma filha da Maré”, um conglomerado de grandes favelas na zona norte do Rio de Janeiro. Licenciada em Sociologia, fez o mestrado em Administração Pública com a tese “UPP: a redução da favela a três letras”, sobre a estratégia das Unidades de Polícia Pacificadora adoptada em finais de 2008 pelo Estado do Rio de Janeiro.

O assassinato de Mariella Franco teve forte repercussão noutros países da América Latina. Um grupo de pessoas protestou em frente à Embaixada do Brasil em Buenos Aires, na Argentina, onde entregou uma carta de repúdio às execuções “frias” da vereadora carioca e do seu motorista.