Mundo

ONG Open Arms salva 43 imigrantes

O barco da Organização Não-Governamental Open Arms resgatou, ontem, 43 imigrantes que se encontravam à deriva no Mediterrâneo Central.

Fotografia: DR

Segundo a ONG espanhola, com este resgate, três navios humanitários e cerca de 250 pessoas esperam que as autoridades maltesas ou italianas concedam um porto para desembarcar.

A Open Arms confirmou que depois de localizar uma "antiga embarcação com 43 pessoas à deriva em águas internacionais, entre as quais 13 menores e duas mulheres (uma delas grávida), iniciou o resgate durante a madrugada". No sábado, tinham sido resgatadas 90 pessoas pelo navio Alan Kurdi, da ONG alemã Sea Watch, que denunciou ter sido ameaçada pela guarda costeira líbia. Segundo a organização, houve disparos para o ar para que a embarcação afastasse e não socorresse as pessoas.

Numa mensagem no 'Twitter', a Sea Watch italiana diz que a guarda costeira líbia afastou-se da área, mas interceptou outra embarcação, que foi conduzida para a Líbia.

Na sexta-feira, a ministra do Interior italiana, Luciana Lamorgese, teve uma reunião em Roma com representantes de organizações humanitárias com actividade de salvamento e resgate de vidas no Mediterrâneo para abordar o fenómeno da emigração.