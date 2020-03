ONG pedem o fim do conflito separatista

Mão pesada da CAF sanciona Esperance

O Conselho de Disciplina da Confederação Africana de Futebol (CAF) aplicou pesadas multas a vários membros da equipa técnica do Esperance de Tunis, da Tunísia, com base nos artigos 82, 83.1, 83.2, 129 e 131 do Código Disciplinar dessa instituição, devido aos incidentes ocorridos durante o jogo dos quartos-de-final da Liga dos Campeões de África, entre as formações do Zamalek do Egipto e do já citado Esperance de Tunis, que decorreu no passado dia 28 de Fevereiro, na cidade do Cairo.