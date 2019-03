Mundo

ONU aplaude formação de um Governo inclusivo

O Secretário-Geral da ONU, António Guterres, pediu ontem aos signatários do acordo de paz na República Centro-Africana para acelerarem a aplicação, um dia após a tomada de posse de um Governo inclusivo com representantes de grupos armados, noticiou a AFP.

Fotografia: DR

Em comunicado, António Guterres exorta também “todos os signatários do Acordo Político para a Paz e a Reconciliação a aderirem aos princípios acordados, nomeadamente através da rejeição da violência e pelo respeito dos direitos e da dignidade humana”.

O Secretário-Geral da ONU, “congratula-se com a criação de um Governo inclusivo na República Centro-Africana, a 22 de Março, em conformidade com o Acordo Político para a Paz e a Reconciliação assinado em Bangui a 6 de Fevereiro”, acrescenta a nota de imprensa. Uma das primeiras decisões do novo Governo foi criar um comité de gestão para responder às revindicações dos militares reformados, por causa dos persistentes distúrbios de ordem pública.

O comité será composto pelos ministros das Finanças e do Orçamento, Justiça, Defesa, Segurança Pública e da Comunicação, bem como pelo Ministério Público.

A fim de rejuvenescer as fileiras do Exército, o anterior Governo tinha elaborado um plano para retirar pelo menos 800 soldados.

Considerando que este processo não seguiu o curso correctamente, os soldados aposentados decidiram protestar, realizando várias manifestações de rua que semearam o pânico entre a população da capital.