Mundo

ONU condena ataques aéreos contra alvos civis

O representante especial adjunto das Nações Unidas e coordenador humanitário para a Líbia, Yacoub el Hillo, condenou ontem os ataques aéreos dos últimos dias nas diferentes regiões do país que fizeram vítimas entre civis, segundo a Pana.

Fotografia: DR

De acordo com El Hillo, os civis na Líbia, em particular as crianças, continuam a pagar o preço mais alto de um conflito “que eles não decidiram nem querem.”

“Estou chocado por estes horríveis ataques que constituem uma outra violação flagrante do Direito Internacional Humanitário e dos Direitos Humanos”, acrescentou o responsável da ONU.

El Hillo reiterou o apelo a todos para assumirem as responsabilidades diante do Direito Internacional Humanitário e dos Direitos Humanos, sublinhando a ne- cessi-

dade de parar-se com estes ataques imediatamente contra civis e agentes de saúde, bem como infra-estruturas civis, incluindo hospitais e escolas.