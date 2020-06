Mundo

ONU denuncia situação de marinheiros retidos no mar devido à pandemia

O secretário-geral da ONU denunciou hoje a situação de centenas de milhares de marinheiros retidos nos navios, devido às restrições impostas para evitar a propagação da pandemia de Covid-19, e apelou aos governos para que garantam o seu repatriamento.

Secretário-geral da ONU, António Guterres

Fotografia: DR

António Guterres está "preocupado com a crescente crise humanitária e de segurança" vivida por marinheiros em todo o mundo, informou a organização em comunicado. "O secretário-geral apela a todos os países para designar formalmente os marinheiros e pessoal associado à marinha mercante como trabalhadores essenciais e garantir que as substituições de tripulação aconteçam e sejam seguras", prossegue o mesmo documento.

O chefe da ONU destacou que, como resultado das restrições às viagens relacionadas com a Covid-19, há centenas de milhares de profissionais que estão no mar há meses. "Sem possibilidade de deixar os navios, o tempo máximo no mar estipulado nas convenções internacionais está a ser ignorado, com alguns marinheiros abandonados no mar durante 15 meses", afirmou.

Conforme explicou, a ONU trabalhou com outras organizações para desenvolver protocolos para a substituição de tripulações respeitando as medidas de precaução sanitárias, documentos que pediu a todos os governos para implementarem. Guterres recordou que mais de 80 por cento do comércio mundial é transportado por via marítima, incluindo medicamentos essenciais, alimentos e outros produtos essenciais na resposta e recuperação da pandemia.

"O mundo não poderia funcionar sem os esforços dos marinheiros", apontou o secretário-geral, defendendo que esses profissionais merecem "mais apoio em todos os momentos, mas principalmente agora".