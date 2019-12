Mundo

ONU denuncia violações dos direitos humanos pela Polícia no Chile

A ONU denunciou, na sexta-feira, num relatório, as “múltiplas violações dos direitos humanos”, cometidos pela Polícia, durante as manifestações no Chile, “abusos” que o Governo chileno lamenta, remetendo-os para o “contexto” em que ocorreram.

Fotografia: DR

O relatório foi elaborado por especialistas do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, que estiveram no Chile entre 20 de Outubro e 22 de Novembro. “A maioria” dos protestantes manifestou-se de “forma pacífica”, mas “a gestão dos manifestantes pelos polícias decorreu de uma maneira, fundamentalmente repressiva”, declarou a chefe da missão, Imma Guerras-Delgado, durante a apresentação do relatório em Genebra.

A investigação aponta um “número elevado de violações graves dos direitos humanos” e contém exemplos precisos de tortura, maus-tratos e violações perpetrados pelos guardas contra os detidos, muitos deles presos de uma forma arbitrária. Durante a missão, a equipa do Alto Comissariado documentou 113 casos de tortura e maus-tratos e 24 casos de violação sexual sobre homens, raparigas e mulheres adultas, cometidas por membros

da Polícia e militares.

Os especialistas da ONU denunciaram, ainda o “número alarmante de pessoas, cerca de 350, que sofreram ferimentos no rosto, a maioria relacionada com disparos.