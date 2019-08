Mundo

ONU desmarca conferência sobre os direitos humanos prevista para Cairo

A ONU decidiu desmarcar a conferência sobre a tortura que teria lugar de 4 a 5 de Setembro, no Cairo (Egipto) que abordaria a definição e a criminalização da tortura na região árabe, noticiou a AFP.

Fotografia: DR

A conferência foi adiada por causa das acusações de alguns activistas egípcios, segundo as quais o conclave visava “branquear” a imagem do Governo egípcio, no que toca à “recorrente violação dos direitos humanos.” Para o efeito, o fórum será organizado num outro país, cujo nome ainda não foi revelado.

Rupert Colville, porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, justificou que a escolha do Egipto, um país constantemente acusado de atentar contra os direitos do homem, teria vantagens em relação a Viena ou a Oslo, onde isso não acontece.