Mundo

ONU disponibiliza 15 milhões de dólares para programa anual

As Nações Unidas vão disponibilizar 15 milhões de dólares a Cabo Verde para a execução do Plano de Trabalho Conjunto durante este ano, anunciou ontem a coordenadora residente no país, indicando que as prioridades são as áreas sociais.

Fotografia: DR

"Estimamos que vamos terminar hoje (ontem) este planeamento, que vai ser à volta dos 15 milhões de dólares, numa tendência que se tem vindo a verificar nos últimos três anos", disse Ana Graça.

A coordenadora da ONU falava na abertura de um seminário nacional para a definição das principais actividades, o quadro orçamental e as metas para o ano em curso em Cabo Verde.

A responsável avançou que o acordo com o Governo de Cabo Verde deve ser assinado no próximo dia 20, num valor igual ao mobilizadono ano passado.