ONU está a pedir 1,65 mil milhões de dólares para ajuda humanitária

O subsecretário-geral para os assuntos humanitários da ONU, Mark Lowcock, que esteve em visita à RDC com Henrietta Forre, sublinhou ontem que a ONU está a pedir 1,65 mil milhões de dólares em ajuda humanitária neste ano, mais do dobro do valor arrecadado no ano passado, segundo a AFP.

Subsecretário-geral para os assuntos humanitários da ONU, Mark Lowcock

Fotografia: DR

Mark Lowcock apontou ainda as tensões económicas, a turbulenta situação política em torno das eleições de Dezembro e a epidemia de ébola como as principais razões do agravamento da situação humanitária. Felix Tshisekedi foi declarado vencedor das eleições de 30 de Dezembro, levando a RDC à sua primeira transferência pacífica de poder desde a sua independência da Bélgica, há cerca de 60 anos, sucedendo a Joseph Kabila, que governou o país centro-africano durante 18 anos. A epidemia de febre hemorrágica ébola que atinge a RDC desde 1 de Agosto de 2018 ultrapassou os mil casos, segundo o Ministério da Saúde .