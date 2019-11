Mundo

ONU falha investigações sobre abusos na RCA

A Organização das Nações Unidas falhou na investigação aos abusos sexuais praticados por capacetes azuis na República Centro-Africana, desiludindo as vítimas, lê-se num esboço de relatório, ontem tornado público.

Fotografia: DR

O documento, escrito em 2017, mas nunca divulgado, foi transmitido à agência noticiosa The New Humanitarian e consultado pela Associated Press.

Uma série de investigações da AP, feitas em 2017, revelou cerca de duas mil alegações de abuso e exploração sexual por parte dos capacetes azuis em todo o mundo durante 12 anos.

Com referência a 2016, a maior parte das alegações dos abusos e explorações (52) foi feita na RCA, onde o contingente da missão da ONU, a Minusca, rondava então os 11 mil efectivos.

A investigação falhada a estas alegações na RCA custou à ONU mais de 480 mil dólares. Um armazenamento inadequado estragou as amostras de ADN que tinham sido recolhidas para ligar as vítimas aos alegados autores, segundo o documento.

A RCA caiu no caos e na violência em 2013, depois de o ex-Presidente François Bozizé ser derrubado por grupos armados (os séléka), o que suscitou a oposição de outras milícias, agrupadas sob a designação anti-balaka.

O Governo centro-africano controla um quinto do território. O resto é dividido por mais de 15 grupos de milícias que procuram obter dinheiro através de raptos, extorsão, bloqueio de vias de comunicação, recursos minerais, entre outros, roubo de gado e abate de elefantes para venda de marfim.