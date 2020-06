ONU marca debate urgente sobre racismo e violência policial

Clubes do Uíge exigem pedido de desculpas

Os presidentes dos clubes ASK Dragão, Desportivo do Songo e Sporting do Negage, nomeadamente Armindo Afonso, Faustino Manuel e Fernando Eduardo "Maravilha", apelaram, ontem, ao homólogo do Santa Rita de Cássia FC, Nzolani Pedro, a pedir desculpas públicas, por ter acusado as três agremiações de terem sido subornadas pela direcção cessante da Associação Provincial de Futebol do Uíge (APFU).