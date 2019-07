Mundo

ONU nomeia mediador para paz em Moçambique

O Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, anunciou a nomeação do actual embaixador da Suíça em Maputo, Mirko Manzoni, como seu enviado pessoal para aquele país com a missão de mediar as conversações de paz entre o Governo e a oposição.

António Guterres nomea o actual embaixador da Suíça em Maputo, Mirko Manzoni, para seu representante

Fotografia: DR

Manzoni vai continuar a “facilitar o diálogo entre o Governo de Moçambique e a Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) com vista à assinatura e subsequente implementação de um acordo de paz entre as partes”, refere a ONU em comunicado divulgado hoje, pela Lusa.

A nomeação acontece três dias antes de António Guterres visitar Moçambique com passagem pela cidade da Beira na sexta-feira, para avaliar os trabalhos de reconstrução após os mais intensos ciclones de sempre terem atingido o país em Março e Abril.

Manzoni vai começar a exercer as funções para a ONU depois de terminar a sua missão na embaixada suíça, acrescenta o comunicado, sem especificar data.

O Presidente moçambicano e o líder da Renamo anunciaram no início de Junho a meta de chegar a um acordo de paz até à primeira semana de Agosto.

Notícia em desenvolvimento ...