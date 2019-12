Mundo

ONU pede 29 mil milhões para ajuda humanitária

Os programas de ajuda humanitária das Nações Unidas para 2020 precisam de 29 mil milhões de dólares destinados, sobretudo, ao Iémen, Sudão do Sul, e aos refugiados e deslocados sírios e venezuelanos.

Fotografia: DR

O subsecretário-geral da ONU para os Assuntos Humanitários e Ajuda de Emergência, Mark Lowcock, apresentou, ontem, em Genebra, a lista de necessidades prioritárias no quadro do financiamento do próximo ano, ligeiramente inferior aos valores de 2018, e que abrangem apoios a 109 milhões de pessoas.

O maior pedido concentra-se na ajuda humanitária à Síria, estando a ONU a solicitar 3.300 milhões de dólares para o interior do país e 5.200 milhões de dólares destinados ao apoio aos refugiados que se encontram na Turquia, Líbano, Jordânia e Iraque.

"O conflito na Síria continua a provocar a maior crise de refugiados da actualidade, com 5,6 milhões de pessoas nos países que fazem fronteira com o território sírio, sendo que é preciso acrescentar seis milhões de deslocados internos, no interior do país", disse Lowcock.

O Iémen, outro país em guerra, encontra-se nas prioridades dos programas humanitários das várias agências da ONU, estando a ser pedidos 3.200 milhões de dólares para auxílio "à maior crise humanitária actual", de acordo com o mesmo responsável.

No Iémen, 24 milhões de pessoas precisam de ajuda, o que representa 80 por cento da população do país.

Para o Sudão do Sul são pedidos 2.500 milhões de dólares e para a República Democrática do Congo 2.400 milhões de dólares, estando estes dois países no topo de uma lista composta por quase 20 Estados do continente africano. Para a Venezuela são necessários 750 milhões de dólares para auxílio a cidadãos que se encontram no interior do país e 1.350 mi-lhões de dólares para os deslocados internos e refugiados que se encontram nos países vizinhos.

Migrantes na Grécia

O alto comissário das Nações Unidas para os Refugiados, Filippo Grandi, em visita recente aos campos de mi-grantes, na Grécia, revelou que o país precisa intervir com urgência nos acampamentos sobrelotados para melhorar as condições "miseráveis" e inaceitáveis.

"Seja qual for a situação dessas pessoas, não podemos aceitar que vivam em condições tão miseráveis, expostas à violência e à exploração", disse Filippo Grandi, à saída do campo de Moria, na ilha de Lesbos, alertando também que a Europa precisa fazer mais pela Grécia nesta matéria.