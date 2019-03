Mundo

ONU pede eleições até ao fim deste ano

O Conselho de Segurança das Nações Unidas pediu à Guiné-Bissau que realize eleições presidenciais em 2019, “dentro do prazo legalmente estipulado”, e insistiu na necessidade de ser acelerada a revisão da Constituição.

“Os membros do Conselho de Segurança lembraram a importância de uma eleição presidencial credível, livre, justa e pacífica a ser organizada dentro do prazo legalmente estipulado”, pode ler-se num comunicado sobre a Guiné-Bissau divulgado na terça-feira ao final do dia, de acordo com a Lusa.

No comunicado, o Conselho de Segurança salienta também a “necessidade de um diálogo inclusivo” e “instou as autoridades nacionais a acelerar a revisão da Constituição, em conformidade com o Acordo de Conacri, bem como com o roteiro de seis pontos da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO).

Os membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas felicitaram também os guineenses, líderes políticos e organizações da sociedade civil pela realização das eleições legislativas a 10 de Março, com destaque para a Comissão Nacional de Eleições que conduziu um “processo de contagem expedito” e “pelo anúncio oportuno dos resultados”.

No documento, emitido pela presidência francesa do Conselho de Segurança, é pedido também aos líderes dos partidos políticos guineenses para continuarem a “abster-se de incitar os seus apoiantes a qualquer acção violenta e a respeitar os resultados eleitorais”.

Segundo os resultados definitivos das eleições legislativas de 10 de Março divulgados pela Comissão Nacional de Eleições, o PAIGC conseguiu eleger 47 deputados e venceu o pleito com maioria relativa.