Mundo

ONU pede mais ajuda para os venezuelanos

As Nações Unidas lançaram ontem um apelo de auxílio humanitário de emergência para a Venezuela, no valor de 223 milhões de dólares (cerca de 200 milhões de euros), para ajudar cerca de 2,6 milhões de pessoas.

Fotografia: DR

O apelo, lançado pelo Escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA), destina-se aos países doadores e é para ser concretizado até ao final do ano.

Em comunicado de im-prensa, a OCHA explica que o plano abrange “apenas um número limitado de pessoas necessitadas” e representa um “esforço colectivo para coordenar e intensificar a resposta humanitária em curso.” “O plano visa mitigar significativamente o impacto da crise nas populações mais vulneráveis do país”, acrescenta-se na nota. A Venezuela vive uma crise social e política, com reflexos humanitários, desde que em Janeiro passado Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional - onde a oposição é maioritária -, se autoproclamou Presidente interino, questionando e desafiando a legitimidade do Chefe de Estado Nicolás Maduro.

O plano “inclui 1,2 milhões de meninas e meninos, nas áreas de saúde, água, saneamento e higiene, segurança alimentar, nutrição, protecção, abrigo e itens não alimentares e educação”, disse Peter Grohmann, coordenador humanitário da Venezuela, no texto de apresentação do apelo.