Mundo

ONU pede que lições da guerra sejam lembradas

O Secretário-Geral da ONU pediu, ontem, que os ensinamentos de 1945 sejam lembrados e que exista união diante da pandemia da Covid-19 e dos conflitos actuais, no dia da celebração do 75º aniversário do fim da II Guerra Mundial na Europa.

Fotografia: DR

“A vitória sobre o fascismo e a tirania, em Maio de 1945, marcou o início de uma nova era. A noção de solidariedade internacional e a nossa condição humana comum levaram ao nascimento da ONU, à qual foi confiada a principal missão de preservar às gerações vindouras do flagelo da guerra”, declarou António Guterres numa mensagem de vídeo.

O português lamentou que ainda hoje o mundo sofra as consequências do conflito e que, mesmo durante a actual crise de Covid-19, surjam “novas tentativas de criar divisões e de semear ódio”.

“Neste 75º aniversário, lembremos os ensinamentos de 1945 e, juntos, devemos buscar maneiras de acabar com a pandemia e construir um futuro de paz, segurança e dignidade para todos”, defendeu.

Guterres também quis prestar homenagem aos milhões de pessoas que perderam a vida na II Guerra Mundial e pediu que nunca seja esquecido “o Holocausto e os outros crimes, graves e terríveis, cometidos pelos nazis”.

A derrota da Alemanha nazi foi comemorada, ontem, em muitos países e foi marcada, no Conselho de Segurança da ONU, com uma reunião informal por videoconferência na qual participaram quase 50 ministros.

As Nações Unidas, organização nascida no final da II Guerra Mundial, também comemoram o seu 75º aniversário este ano e, até ao início da crise de Covid-19, planeavam comemorá-lo em Setembro com uma grande cimeira, antes das reuniões anuais dos líderes internacionais, na Assembleia-Geral. Este evento continua no calendário oficial, com a organização mundial a avaliar se poderá ser realizada.