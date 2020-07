Mundo

ONU preocupada com excesso das autoridades

O Alto-Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH) pediu, ontem, às autoridades do Zimbabwe que não utilizem a luta contra a Covid-19 para reprimir as liberdades.

Fotografia: DR



Referindo-se às detenções, no início desta semana, de um opositor e de um jornalista, o ACNUDH afirmou estar “preocupado que as autoridades possam utilizar a pandemia de Covid-19 como pretexto para reprimir a liberdade de expressão e a liberdade de reunião”.



Jacob Ngarivhume e Hopewell Chin'ono foram detidos, pela Polícia, na segunda-feira, e acusados de incitar à violência pública. “Apelar a uma manifestação pacífica ou participar são direitos básicos”, disse a porta-voz da organização, Liz Throssel, num briefing virtual.“Estamos, também, preocupados com notícias segundo as quais, a Polícia utilizou a força para dispersar e prender enfermeiros que violaram as medidas de contenção para exigir melhores salários e condições de trabalho”, acrescentou.



“Embora reconhecendo os esforços do Governo para conter a pandemia, é importante recordar que todas as medidas de contenção devem ser justificadas, proporcionadas, limitadas no tempo e aplicadas de uma forma que respeite os direitos humanos”, disse.