Mundo

ONU preocupada com morte de mais de 20 presos em Madagáscar

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos manifestou hoje preocupação pela morte de mais de 20 presos, que a polícia de Madagáscar matou, na sequência de um motim numa prisão do país.

Porta-voz do alto comissariado para os direitos humanos da ONU, Rupert Colville.

Fotografia: DR

Várias dezenas de detidos em Farafangana (sudeste) revoltaram-se e atacaram os guardas prisionais em 23 de Agosto e conseguiram apanhar uma arma, segundo as autoridades do país, que informaram na quinta-feira que 23 detidos tinham sido mortos pela polícia.

"Estamos muito preocupados com as notícias de uso excessivo da força pelas forças de segurança", disse o porta-voz do alto comissariado para os direitos humanos da ONU, Rupert Colville, numa conferência de imprensa, falando de 22 mortos.

"Continuaremos a trabalhar com as autoridades malgaxes, de forma a assegurar que conduzam investigações exaustivas, rápidas, independentes e imparciais", acrescentou. A Amnistia Internacional também já condenou o "uso ilegal da força letal" e apelou a uma investigação independente. "A fuga ocorreu num contexto em que as prisões miseráveis e sobrelotadas do país são um foco de propagação da covid-19", disse o porta-voz da agência da ONU.

O Ministro da Justiça de Madagáscar, Johnny Andriamahefarivo, explicou na quinta-feira o motim pelo "descontentamento dos reclusos, que já estão saturados, que já não têm o direito de sair por causa do coronavírus, ou não sabem quando sairão, uma vez que os julgamentos estão suspensos em tribunal por causa do confinamento".

O responsável da ONU, por seu lado, salientou também que esta foi a sétima tentativa de fuga daquela prisão em Madagáscar desde o início da pandemia. O gabinete do alto comissário para os direitos humanos da ONU reuniu-se com as autoridades para expressar as suas preocupações sobre as condições prisionais e os riscos da sobrelotação no contexto da pandemia.