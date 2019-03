Mundo

ONU preparada em caso de prolongamento da crise

As Nações Unidas prevêem um prolongamento da emergência migratória venezuelana por mais dois ou três anos, mesmo que haja uma solução rápida para a delicada crise política naquele país.

Comunidade internacional exortada a ajudar os venezuelanos

Fotografia: DR

“Estamos preparados caso a situação se prolongue por mais dois ou três anos”, declarou o guatemalteco Eduardo Stein, representante especial do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) e da Organização Internacional das Migrações, numa entrevista à agência de notícias espanhola EFE, em Brasília.

Para Stein, ainda que houvesse uma solução política imediata que pudesse contemplar a realização de novas eleições, isso resultaria numa transição cuja duração é difícil de prever, o que adiaria a normalização do país e o retorno dos migrantes.

O representante especial disse que “a população não vai voltar tão depressa quanto saiu”, dizendo que, tendo em conta “outros casos já vistos”, o que levará mais tempo é o retorno efectivo daqueles que saíram para escapar à repressão política.

“Haverá famílias que vão exigir garantias de segurança diante de possíveis represálias de grupos políticos adversos”, que continuariam a existir mesmo no caso de uma mudança de Governo no país, afirmou Stein.

Também considerou que aqueles que deixaram a Venezuela por causa da fome ou da falta de medicamentos tampouco “se vão ligar rapidamente com o país e com uma indústria produtiva tão danificada”, o que exigirá tempo para gerar empregos e prosperidade.

Perante essa situação, Stein explicou que o ACNUR e a OIM continuarão a “bater à porta da cooperação internacional”, especialmente depois de, nas últimas semanas, “a possibilidade de uma solução a curto prazo ter levado alguns países doadores tradicionais a permanecerem num compasso de espera”.

Segundo Stein, essa possibilidade de uma “solução imediata” ficou mais forte depois do surgimento de Juan Guaidó, líder da Assembleia Nacional e depois autoproclamado Presidente da Venezuela, mas a mudança política que uma grande parte da comunidade internacional parecia acreditar ser possível ainda não ocorreu.

Além disso, o político guatemalteco disse que muitos dos países doadores começaram já a pensar, de forma adiantada, em ajudar os venezuelanos que decidiram não emigrar, pelo que agora o ACNUR trabalha para “lembrá-los de que a necessidade de apoiar os que partiram ainda não acabou”.

Além da falta de recursos para continuar a ajudar migrantes e refugiados, Stein enfatizou a sua preocupação com a situação ilegal em que muitos venezuelanos estão em outras nações.

“Assim como essa situação irregular afecta pessoas e os Estados receptores. Pessoas sem documentação são muito vulneráveis e correm o risco de serem apanhadas por redes de tráfico de pessoas e trabalho de escravo ou por crimes internacionais”, disse.

Outro factor que preocupa é o atraso, e em alguns casos a recusa, das autoridades consulares venezuelanas em renovar os passaportes das pessoas que migraram e, por isso, não podem deixar os países em que foram recebidos se assim o desejassem.

A esse respeito, sublinhou que a OIM coopera a nível técnico com vários países e observou que alguns Governos, como o Paraguai ou o Canadá, anunciaram a sua decisão de começar a aceitar passaportes venezuelanos vencidos.

Stein também valorizou a “sensibilidade” das sociedades dos países receptores, que se voltaram para ajudar os venezuelanos.

“Houve incidentes isolados de xenofobia, mas para cada acto de rejeição houve 20 actos de solidariedade”, disse. No caso do Governo brasileiro, com o qual teve alguns primeiros contactos, Stein declarou ter verificado que “os mecanismos de recepção continuam” agora na Administração do Presidente Jair Bolsonaro.

Stein observou que, em-bora os venezuelanos entrem no Brasil pela fronteira do estado de Roraima, distante de grandes centros económicos e sem recursos, o Governo tem dado atenção nacional, o que se traduz em planos para migrantes refazerem as suas vidas em outras regiões do país.