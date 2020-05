ONU prolonga sanções contra o Sudão do Sul

Água de qualidade para refugiados

Mais de 6 mil refugiados da República Democrática do Congo (RDC), concentrados no Lóvua, Lunda-Norte, beneficiam agora de água de boa qualidade, através de um sistema de captação e abastecimento completamente auto-suficiente e de fácil manutenção. A obra foi executada durante dois anos pela GEOÁGUAS, no âmbito dos programas de acesso à água potável, promovidos pelas autoridades locais, com o apoio de organizações humanitárias e parceiros nacionais e internacionais.