Mundo

ONU suspende discussões sobre Síria após descoberta de casos de Covid-19

A descoberta de três casos de Covid-19 entre os delegados que participavam em Genebra nas discussões sobre a Constituição síria forçou a ONU a suspender a reunião, anunciou hoje a organização, algumas horas depois do início do encontro.

Fotografia: DR

"Após se ter informado as autoridades suíças e a secção das Nações Unidos em Genebra, foram tomadas medidas imediatas de acordo com os protocolos, visando a redução dos riscos e o acompanhamento de qualquer pessoa que poderá ter estado em contacto próximo com os envolvidos", indicou o gabinete do enviado especial da ONU para a Síria, num comunicado.

A terceira ronda de negociações sobre a Constituição síria tinha começado hoje de manhã em Genebra, sob a égide das Nações Unidas, que esperava que as partes pudessem manter "discussões substantivas" durante a semana.

As negociações reúnem 45 pessoas em representação do governo de Damasco, da oposição e da sociedade civil e as delegações chegaram à sede da ONU em Genebra com máscara devido à pandemia do novo coronavírus.

Os negociadores chefe da delegação do governo sírio, Ahmad Kuzbari, e da oposição, Hadi Al-Bahra, acenaram ao entrar no edifício, mas não falaram aos jornalistas que os esperavam.

emissário da ONU para a Síria, Geir Pedersen, esteve durante o fim-de-semana com representantes das três partes envolvidas nas discussões.

Na sexta-feira, Pedersen tinha declarado aos 'media' que as discussões em Genebra "não podem obviamente resolver o conflito sírio", mas representam um "passo importante na direcção certa".

As Nações Unidas esperam que o processo abra caminho a uma resolução política do conflito, que já causou mais de 380.000 mortos desde 2011.