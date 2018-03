Mundo

ONU admite falhas nas acções das tropas

A ONU admitiu na sexta-feira que os ataques armados que causaram a morte de 15 capacetes azuis da Tanzânia, em Dezembro e na República Democrática do Congo (RDC), resultaram de “falhas” graves no treino das suas tropas.

Inquérito revela falhas no treino das tropas da Minusco

Fotografia: Dailymotion



Ao citar as conclusões de uma investigação, o organismo assegurou em comunicado que foi encontrada “uma série de falhas no treino” e na atitude da Monusco, missão da ONU na RDC, e da sua Brigada de Força de Intervenção”.

Quinze capacetes azuis da Tanzânia morreram e outros 43 integrantes do contingente da ONU ficaram feridos numa emboscada.

O ataque de 7 de Dezembro no território de Beni, na província do Kivu do Norte, foi um dos mais violentos cometidos contra as forças de paz instaladas na RDC desde 1999 e o pior contra capacetes azuis desde a morte de 24 efectivos paquistaneses na Somália em Junho de 1993.

Uma equipa de investigadores encarregada de avaliar a resposta das forças de paz “encontrou uma série de lacunas na formação e postura da Monusco e na sua Brigada de Intervenção”, assinalou a ONU em comunicado divulgado na sexta-feira.

Os investigadores observaram também que a missão carecia de um plano de contingência em caso de ataque.

O Secretário-Geral da ONU, António Guterres, designou Dmitry Titov, um russo que trabalhou nas forças de paz das Nações Unidas, para comandar a investigação.

A ONU havia afirmado que a emboscada foi realizada por supostos rebeldes da ADF, um obscuro grupo dominado por muçulmanos ugandeses, uma das várias organizações armadas activas na região do Kivu do Norte.

Um relatório da ONU divulgado no mês passado recomendou às forças de manutenção de paz das Nações Unidas que mudem a forma de operar e não evitem o uso da força, num preocupante contexto de aumento dos ataques contra capacetes azuis.