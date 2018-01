Mundo

ONU apoia esforços para a estabilização

O enviado especial da ONU para a Guiné Equatorial, François Lounceny Fall, garantiu segunda-feira que as Nações Unidas vão apoiar as autoridades guineenses nos esforços de estabilização, após o golpe de Estado que Mala­bo afirmou ter frustrado em finais de Dezembro.

Teodoro Obiang Nguema recebeu enviado de Guterres

Fotografia: Jewel Samad | AFP

O responsável sublinhou que recebeu garantias do Presidente equato-guineense, sem especificar a natureza destas “garantias, após uma breve visita à Guiné Equatorial.

“Estamos a partir daqui reconfortados pelas garantias que recebemos do Presidente da República, e posso dizer que as Nações Unidas continuarão a apoiar a Guiné Equatorial nos seus esforços de estabilização”, declarou segunda-feira à noite Lounceny Fall numa alocução transmitida pela televisão nacional. O emissário da ONU, que se exprimia após um encontro com o Presidente Teodoro Obiang Nguema, chegou domingo à Guiné Equatorial para “recolher mais informações” sobre a tentativa de “golpe de Estado” que Malabo afirmou quarta-feira ter frustrado, num momento em que muitas questões continuam a ser levantadas sobre o desenrolar dos acontecimentos.

/>“As Nações Unidas fizeram uma declaração clara que condena o uso da força contra os Estados. A tomada de poder inconstitucional é condenada tanto pela União Africana (UA) como pelas Nações Unidas”, lembrou o alto funcionário da ONU em declarações à televisão nacional.

O principal partido da oposição equato-guineense, Cidadãos pela Inovação (CI), afirma que dezenas dos seus militantes foram detidos nas últimas semanas.

De acordo com o partido, as forças de segurança que “sitiam” a sede da formação política há 10 dias abandonaram as suas posições na segunda-feira de manhã, pouco antes da audiência do representante especial do secretário-geral da Organização das Nações Unidas no palácio presidencial de Malabo.