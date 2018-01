Mundo

ONU comprometida com a estabilidade

As Nações Unidas reafirmam o compromisso de continuar a apoiar a SADC e a RDC nos esforços com vista a garantir a estabilidade país. Esta posição foi manifestada ontem, em Addis-Abeba, pelo subsecretário das Nações Unidas para as questões de paz, Jean-Pierre Lacroix, no final de um encontro entre o Secretário-Geral da ONU, António Guterres e o ministro angolano das Relações Exteriores, Manuel Augusto.

Jean-Pierre Lacroix disse que as Nações Unidas estão a apoiar a implementação do calendário eleitoral na RDC, mas sublinhou que a responsabilidade máxima do processo cabe aos próprios congoleses.

Sublinhou que as forcas das Nações Unidas na RDC estão a operar num “contexto muito difícil e muito perigoso”. “Os capacetes azuis são alvo de ataques de grupos armados e nós temos que nos ajustar a este contexto”, disse o alto funcionário das Nações Unidas. Para o efeito, as Nações Unidas precisam de reforçar as suas forcas na RDC, e isto requer esforços colectivos. “Há uma série de medidas que devem ser tomadas, mas devo insistir que deve ser um esforço colectivo com os países que tem forcas que intervêm na pacificação da RDC”, referiu.

Também a secretária Executiva da SADC, a tanzaniana Stergormena Tax, abordou, em separado, a situação na RDC com o António Guterres e com Manuel Augusto. Um dos pontos analisados prende-se com a eficácia e a operacionalização da Brigada de Intervenção integrada por forcas da SADC.

Stergomena Tax anunciou para breve, a realização, em Nova Iorque, de um encontro entre a SADC e o Departamento de Operações de Paz das Nações Unidas para afinar os mecanismos destinados a tornar esta briga mais eficaz nas acções contra as forças negativas que operam naquele país.

As eleições presidenciais, legislativas, provinciais e municipais na República Democrática do Congo estão marcadas para 23 de Dezembro de 2018, mas o processo está a ser manchado por vários incidentes, com protestos que já resultaram num elevado número de mortos e feridos, além de uma grave crise humanitária que o país atravessa.

Diogo Paixão/Addis-Abeba