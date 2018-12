Mundo

ONU cria plano regional de apoio aos refugiados

A ONU anunciou ontem o lançamento de um plano que visa angariar 4,8 milhões de euros para apoiar os países do Médio Oriente que acolhem refugiados sírios, incluindo um milhão de crianças nascidas durante o exílio.

Milhares de sírios encontram refúgio em países vizinhos

Fotografia: DR

O “plano regional de ajuda aos refugiados”, dirigido pela Agência das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), tem como objectivo apoiar mais de 5,6 milhões de sírios que se encontram no Líbano, na Turquia, na Jordânia, no Egipto e no Iraque, assim como 3,9 milhões de habitantes locais nas comunidades acolhedoras.

O programa visa, entre outros objectivos, proporcionar melhores oportunidades de educação aos filhos de refugiados sírios, declararam membros da organização numa conferência de imprensa.

“A maioria dessas crianças nasceu numa situação de pobreza e desemprego frequentes, em perduram os casamentos precoces e o trabalho de menores, e a educação nem sempre é garantida”, afirmou o director da ACNUR para o Médio Oriente e África do Norte, Amin Awad, recordando que cerca de 80 por cento dos refugiados vivem abaixo do limiar da pobreza.

O plano para 2019 e 2020, que reúne em parceria mais de 200 Organizações Não-Governamentais, vai permitir financiar diversos projectos e contribuir para “melhorar os serviços de base e as oportunidades económicas.”

Face aos “desafios socio--económicos com os quais estes países acolhedores se confrontam”, o plano vai apoiar igualmente o trabalho das instituições locais e das municipalidades a favor dos refugiados.

O director regional do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) nos países árabes, Samuel Rizk, sublinhou que o conflito sírio “não só resultou numa crise humanitária como numa crise de desenvolvimento para os países vizinhos.” Esses territórios revelaram uma especial generosidade e vivem “sob uma pressão significativa”, pelo que é importante que recebam uma ajuda para aliviar a situação presente e a futura, acrescentou.