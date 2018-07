Mundo

ONU denuncia uso de menores na guerra

A ONU alertou ontem para um aumento expressivo do número de crianças mortas ou feridas e para o recrutamento de menores por parte de grupos armados, durante os últimos meses da guerra na Síria.

A maioria de infra-estruturas foi atingida pelo conflito

Fotografia: DR



Desde o início de 2018, as Nações Unidas constataram sete mil crianças mortas ou feridas e 1.200 actos de violência perpetrados contra meninos, com 600 menores assassinados ou mutilados.

A representante especial do Secretário-geral da ONU para Crianças e Conflitos Armados, Virgínia Gamba, revelou também ao Conselho de Segurança que para cima de 180 menores foram recrutados por grupos armados na Síria.

“A maior parte dos actos graves de violência contra crianças ocorreram no contexto das ofensivas militares de vários actores, nas áreas de Afrín, Hama, Idleb, Ghouta Oriental e Deraa”, explicou Virgínia Gamba.

De acordo com a ONU, as estatísticas indicam um crescimento claro de situações durante a primeira metade deste ano, comparativamente com períodos homólogos anteriores. Entre Janeiro e Março, por exemplo, aumen-

tou em 348 por cento os ho-micídios e as mutilações de crianças, relativamente ao trimestre anterior. O número total de violações graves no primeiro trimestre deste ano cresceu 109 por cento e o recrutamento e utilização de crianças pelos grupos armados aumentou 25%, comparativamente com os três meses anteriores, disse Gamba.

Segundo a ONU, a maior parte do recrutamento é da responsabilidade de grupos da oposição ao Governo, ainda que a maioria das mortes e dos feridos entre as crianças se atribuam às forças governamentais sírias e seus aliados.

Virgínia Gamba deu a en-tender que todos os registos podem ser muito piores, dadas as dificuldades de acesso a muitas partes da Síria e aos problemas para verificar informações.

Os menores na Síria foram tema da reunião mensal do Conselho de Segurança da ONU sobre a situação humanitária na Síria, com os Estados membros a aproveitarem para fazer uma análise mais profunda do curso do conflito.

As potências ocidentais criticaram a ofensiva militar de Damasco, e advertiram sobre as consequências que poderão registar-se caso o Governo opte por uma estratégia militar na província de Idleb, o grande reduto da oposição.

“Uma campanha militar do Governo em Idleb parecida como a que vimos em Ghouta Oriental ou em Alepo resultaria numa crise humanitária desastrosa”, disse o representante adjunto dos Estados Unidos, Jonathan Cohen.

Segundo a ONU, mais de dois milhões de pessoas residem actualmente em Idleb, e mais de metade são deslocados de outras zonas do país.

Ao número acresce-se os que se refugiaram noutros países.-Estes deslocados rejeitaram o acordo de capitulação entre opositores e forças leais a Damasco, alcançado depois de quase um mês de ofensiva do Governo para retomar o sul do país.