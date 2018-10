Mundo

ONU disponível para acompanhar eleições

A Missão da ONU, na República Democrática do Congo (Monusco), manifestou-se mais uma vez disposta a acompanhar as autoridades congolesas, nas próximas eleições gerais, mesmo com o voto electrónico.

Actuação da Monusco é criticada na região do Kivu Norte

Falando em conferência de imprensa, em Kananga, província do Kasai (Centro), o chefe do bureau da Monus-co afirmou a determinação da Organização Nações Unidas (ONU), em contribuir para a organização das eleições, com ou sem máquinas de votar.

Interrogado sobre a recusa do apoio externo, por parte das autoridades de Kinshasa, o funcionário da Monusco respondeu, que a ONU não era inimiga do Governo congolês, mas colaboradora.

Enquanto isso, a sociedade civil do Kivu Norte considerou “inerte”, a presença da Monusco na região, por ela não neutralizar os actos de matanças e de insegurança que se registam em Beni.

A crítica foi feita pelo presidente da sociedade civil daquela cidade, Kizito Bin Hangi, no dia 15, data que assinalou o quarto aniversário do início dos massacres em Beni. Durante 20 anos, a Monusco não conseguiu acabar com as matanças e a insegurança, lamentou Kisiro Bin Hangi.

No dia 15 de Outubro de 2014, centenas de pessoas fo-ram assassinadas com armas brancas, na aldeia de Ngadi, Beni, por elementos ainda não identificados.



Cyril Ramaphosa

O Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, anulou a anunciada viagem à RDC, por recomendação médica, já que sofre de uma infecção do fórum respiratório superior. Uma nota da Presidência sul-africana refere, que Ramaphosa devia viajar na segunda-feira para Kinshasa, onde ia assistir à 11ª sessão da Co-missão bi-nacional, que encabeçaria juntamente com o seu homólogo congolês, Joseph Kabila.

Os médicos o recomendaram para não viajar, até que se recupere, indica a nota, na qual refere que o Chefe de Estado recebe adequada atenção dos clínicos e mostra melhorias.