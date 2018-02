Mundo

ONU pede acção urgente para impedir catástrofe

As Nações Unidas alertaram quinta-feira para a necessidade de uma “acção urgente” para evitar uma nova deterioração da situação humanitária na República Centro Africana (RCA), derivada do recrudescimento da violência.

Milhares de centro-africanos continuam a depender de ajudas internacionais

Fotografia: Roberto king



“A República Centro Africana enfrenta uma crise humanitária de grande escala. Devemos agir agora para evitar uma nova deterioração que necessitaria de uma resposta ainda mais importante”, declarou numa conferência de imprensa na capital centro-africana, Bangui, Ursula Müeller, secretária-geral adjunta para as questões humanitárias da ONU, no final de uma visita de quatro dias ao país.

Durante a deslocação à RCA, a representante das Nações Unidas visitou Paoua, no norte do país, onde os combates obrigaram mais de 65 mil pessoas a abandonar as suas casas.

“A violência propaga-se rapidamente através do país, enquanto as necessidades críticas e urgentes aumentam e devem ser cobertas”, indicou Müeller.

Esta “situação preocupante”, acrescentou Ursula Mueller, “ocorre num momento em que o financiamento da resposta humanitária na República Centro Africana diminuiu, ao longo dos últimos três anos”.

Os financiamentos obtidos no quadro dos planos anuais de resposta humanitária sofreram fortes quebras, passando de 325,6 milhões de dólares (264 milhões de euros) em 2015 para 192,6 milhões de dólares (156 milhões de euros) no ano passado.

Outros funcionário das Nações Unidas têm alertado para a necessidade de se evitar que a República Centro Africana se torne uma crise esquecida.

Em 2017, um recrudescimento da violência causou um grande aumento do número de deslocados, que quase duplicou num ano, atingindo as 694 mil pessoas, segundo a ONU.

“As organizações humanitárias, confrontadas com a falta de recursos, têm dificuldades para responder às novas necessidades”, indicou o gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários das Nações Unidas (OCHA) na República Centro Africana, em comunicado.

O plano de resposta humanitária de 2017 recebeu um financiamento de 192 milhões de dólares, muito aquém das necessidades estimadas pela ONU (497,3 milhões de dólares, cerca de 403 milhões de euros).

Para este ano, as necessidades estão estimadas em 515,6 milhões de dólares (418 milhões de euros).

Actualmente, a Missão Integrada Multidimensional de Estabilização das Nações Unidas na República Centro Africana (MINUSCA) mobiliza mais de 14 mil elementos, dos quais 160 militares portugueses, a maioria comandos, envolvidos na força de reacção rápida, desde Janeiro de 2017.

Além disso, Portugal comanda, pela primeira vez, a missão de treino da União Europeia no país africano, composta por 170 elementos de 12 nações, entre os quais 40 portugueses.

O conflito na República Centro Africana eclodiu após o afastamento do poder, em 2013, do então Presidente, François Bozizé, pelas milícias Seleka, que pretendiam defender a minoria muçulmana, desencadeando uma contra-ofensiva dos anti-Balaka, maioritariamente cristãos.

A violência e intolerância seguidas de represálias quase que levou o país à beira de um genocídio. Grupos étnicos e religiosos devastaram vilas e ameaçaram exterminar pessoas de outras etnias e religiões.

A maioria dos 4,5 milhões de centro africanos depende de ajuda humanitária, segundo as Nações Unidas, num dos países mais pobres do mundo.

A instabilidade já causou milhares de mortos, apesar de não ser possível indicar números fiáveis, e obrigou cerca de um milhão de pessoas a abandonar os seus lares.

De acordo com dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, em 2016 havia mais de 450 mil centro-africanos em países vizinhos.