Mundo

ONU pede o fim das mortes na Síria

A ONU lançou ontem um apelo urgente para “pôr fim à situação catastrófica de dezenas de milhares de pessoas em Ghouta oriental e na região de Afrine”, nos arredores de Damasco, a capital, e a noroeste da Síria, respectivamente.

“Depois de ver em primeira mão as condições das pessoas da Ghouta oriental e Afrine, que estão cansadas, famintas, traumatizadas e temerosas, necessitamos de lhes proporcionar ajuda urgente”, referiu, em comunicado, Ali al Zaatari, coordenador da ajuda humanitária na Síria.

O responsável da ONU classificou de “angustiantes” as condições que são enfrentadas pelas pessoas.

“Muitas permanecem presas devido ao conflito armado no interior de Ghouta oriental e Afrine. Todas necessitam desesperadamente de ajuda”, defendeu.

Ali al Zaatari garantiu que a ONU e os seus parceiros estão totalmente mobilizados para entregar ajuda no terreno, e deixou elogios aos “esforços incansáveis” que têm desenvolvido.

“Instamos os Estados-membros (das Nações Unidas) a fornecerem os necessários suprimentos e fundos”, afirmou, e apelou também a todas as forças envolvidas no conflito que facilitem o acesso humanitário às pessoas necessitadas e que protejam os civis e os funcionários médicos e humanitários.

Tanto a região de Afrine como Ghouta oriental são alvo de ofensivas que causaram dezenas de milhares de pessoas deslocadas.

Localizado no noroeste da Síria, Afrine, que era controlada por milícias curdas, é alvo de uma campanha militar da Turquia, que é apoiada por facções rebeldes sírias, desde 20 de Janeiro. Ghouta oriental é o principal feudo da oposição fora de Damasco e sofre uma ofensiva do Governo desde 18 de Fevereiro, que co-meçou com uma intensificação de bombardeios aéreos e de artilharia, e depois uma incursão terrestre.