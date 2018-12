Mundo

ONU pede punição credível para assassinos do jornalista

O Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, disse ontem ser “essencial” uma investigação “credível” sobre o assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi, ocorrido em 2 de Outubro em Istambul.

Fotografia: DR

“É absolutamente essencial que haja uma investigação e uma punição credível aos culpados”, disse António Guterres numa conferência de imprensa, à margem do fórum Doha, na Turquia. Jamal Khashoggi, jornalista crítico do Governo da Arábia Saudita, foi assassinado em 2 de Outubro por agentes sauditas, no Consulado do seu país em Istambul.

A Turquia tinha dito que não queria um inquérito internacional, preferindo a cooperação directa com as autoridades sauditas. Porém, na terça-feira, o ministro dos Assuntos Exteriores afirmou que estava em negociações com as Nações Unidas para uma possível investigação internacional sobre o assassinato.